PRF apreende em Aparecida 300 kg de haxixe embarcados em MS

Ilustrativa

Na tarde deste sábado, 29, por volta das 16h45, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 380 quilos de maconha e haxixe na BR 116 em Aparecida - Rio de Janeiro.

Os policiais estavam em ronda nas proximidades do km 70, sentido Rio de Janeiro, quando um veículo, com placa de Belo Horizonte-MG, executou uma manobra brusca, saindo da BR. De imediato os policiais deslocaram-se para efetuar a abordagem, quando constataram que o veículo estava carregado com maconha e haxixe, que totalizaram 530 tabletes.

Segundo a PRF, o condutor, um homem de 23 anos, disse que carregou droga no estado do Mato Grosso do Sul e receberia a quantia de R$ 25 mil para entregar em Duque de Caxias-RJ. O homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Aparecida, onde foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.