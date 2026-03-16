PRF apreende quase 40 kg de skunk em duas aÃ§Ãµes na BR-262 em Miranda

DivulgaÃ§Ã£o

Em duas abordagens realizadas no km 602 da rodovia BR-262, em Miranda, na Unidade Operacional Guaicurus, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas por transporte de entorpecentes. As ações ocorreram na quinta-feira (19), e resultaram na apreensão de aproximadamente 38,6 kg de skunk.

Na primeira ocorrência, por volta das 12h02, foi abordado um veículo Volkswagen Virtus que realizava o transporte de passageiros de Corumbá para Campo Grande. Durante a fiscalização, um homem de 34 anos foi flagrado transportando, em sua bagagem, diversos invólucros de substância análoga à “skunk”, que totalizaram 11,6 kg.

No mesmo veículo, uma mulher de 20 anos também transportava uma mala contendo vários invólucros da mesma substância, totalizando 16,6 kg. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos legais cabíveis.

Segunda abordagem

Em outra ocorrência, por volta das 14h, a equipe fiscalizava um ônibus que realizava a linha Corumbá – São Paulo (SP). Durante a inspeção no bagageiro, os policiais identificaram algumas bagagens exalando forte odor característico de “skunk”. No interior delas foram encontrados 10,4 kg da substância, distribuídos em cinco volumes envoltos em fita plástica.

Após conferência, constatou-se que as bagagens pertenciam a um passageiro boliviano, que assumiu o transporte do entorpecente. O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande, onde deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.

As apreensões reforçam o trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, região estratégica na rota do narcotráfico internacional.

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