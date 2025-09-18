Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 19:25

Polícia

PRF e PMMS apreendem mais de 1 tonelada de maconha em Maracaju

Ação conjunta também apreendeu cigarros contrabandeados e veículos roubados na BR-267

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 16:15

Apreensão da equipe no trecho / PRF

Uma operação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) resultou na apreensão de 1.298 quilos de maconha e uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, nesta terça-feira (16), no município de Maracaju.

Durante fiscalização na BR-267, policiais rodoviários deram ordem de parada a dois veículos, que desobedeceram e iniciaram fuga. Um dos carros, um Chevrolet Onix, foi encontrado abandonado às margens da rodovia. No interior do veículo, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha.

O segundo veículo, um Chevrolet Spin, foi localizado por uma equipe da Polícia Militar. No carro, os policiais encontraram maços de cigarros de origem estrangeira, caracterizando crime de contrabando.

De acordo com as forças de segurança, ambos os automóveis possuíam registros de roubo ou furto. Os veículos, a droga e os cigarros foram encaminhados à Polícia Judiciária local, que dará prosseguimento à investigação.

