PRF e PMMS apreendem mais de 1 tonelada de maconha em Maracaju

Apreensão da equipe no trecho / PRF

Durante fiscalização na BR-267, policiais rodoviários deram ordem de parada a dois veículos, que desobedeceram e iniciaram fuga. Um dos carros, um Chevrolet Onix, foi encontrado abandonado às margens da rodovia. No interior do veículo, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha.

Uma operação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) resultou na apreensão de 1.298 quilos de maconha e uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, nesta terça-feira (16), no município de Maracaju.

O segundo veículo, um Chevrolet Spin, foi localizado por uma equipe da Polícia Militar. No carro, os policiais encontraram maços de cigarros de origem estrangeira, caracterizando crime de contrabando.

De acordo com as forças de segurança, ambos os automóveis possuíam registros de roubo ou furto. Os veículos, a droga e os cigarros foram encaminhados à Polícia Judiciária local, que dará prosseguimento à investigação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!