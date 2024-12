PRF inicia Operação Natal em rodovias de MS

Efetivo especial para as festas de fim de ano / Divulgação

PRF Inicia Operação Natal 2024 em Mato Grosso do Sul com Reforço na Fiscalização das Rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início, nesta sexta-feira (20), à Operação Natal 2024, que segue até a quarta-feira (25) nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O objetivo da operação é intensificar a fiscalização e garantir a segurança nas estradas, principalmente no período das festas de fim de ano, quando há um aumento significativo no fluxo de veículos.

Durante a operação, a PRF contará com um reforço na fiscalização, com destaque para ações de combate à alcoolemia ao volante, controle da velocidade e verificação das ultrapassagens indevidas. A utilização de câmeras de vídeo-monitoramento, com o apoio da CCR, será uma das estratégias adotadas para monitorar o tráfego e detectar infrações.

Em Mato Grosso do Sul, a PRF estará presente em 9 Delegacias e 24 Unidades Operacionais, cobrindo mais de 4.000 quilômetros de rodovias federais. As equipes estarão posicionadas nas 11 rodovias que atravessam o estado, com foco nas áreas e horários com maior índice de acidentes e criminalidade.

Além das infrações de trânsito mais comuns, a operação também terá atenção voltada para a falta do uso do capacete por motociclistas, o não cumprimento de intervalos de descanso para motoristas profissionais, o uso do celular ao volante, e o não uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e equipamentos adequados para o transporte de crianças.

Transporte de Crianças

A PRF alerta para a importância do uso correto dos dispositivos de retenção para crianças, de acordo com a idade, peso e altura. Confira abaixo a tabela com as orientações:

- Até 1 ano ou até 13 kg: Bebê conforto

- De 1 a 4 anos ou peso entre 9 kg e 18 kg: Cadeirinha

- De 4 a 7 anos e meio ou até 1,45 m e peso entre 15 kg e 36 kg: Assento de elevação

Restrição de Trânsito para Veículos de Carga

Além das fiscalizações, também haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes, nos seguintes horários:

- 24/12/2024 (terça-feira): Das 16h às 22h

- 25/12/2024 (quarta-feira): Das 16h às 22h

Resultados da Operação Natal 2023

No ano passado, a Operação Natal resultou em 30 acidentes, sendo 12 graves, com 8 mortes registradas nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O balanço final de 2024 será divulgado no dia 26 de dezembro, por meio do portal da PRF.

Orientações para Motoristas

A PRF orienta os motoristas a realizar uma manutenção completa do veículo antes de pegar a estrada, com especial atenção aos sistemas de freios, pneus e iluminação. Além disso, é fundamental que o condutor planeje a viagem, realizando paradas a cada quatro horas para descanso e evitando dirigir em condições físicas ou psicológicas inadequadas.

É imprescindível que todos os ocupantes do veículo utilizem o cinto de segurança, e, no caso das crianças, o sistema de retenção adequado. As bagagens devem ser transportadas em compartimentos apropriados para evitar riscos em caso de acidente.

Cuidados na Estrada

Os motoristas devem respeitar os limites de velocidade, sinalização e realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos. A PRF alerta que ultrapassagens mal executadas são responsáveis por um terço das mortes nas rodovias federais.

Em caso de chuva, é importante reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância de segurança entre os veículos.

Em caso de emergência em rodovias federais, ligue para 191.

Com a intensificação da fiscalização e o cumprimento das orientações, a PRF espera garantir um Natal mais seguro para todos os usuários das rodovias de Mato Grosso do Sul.