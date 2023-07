PRF participa de Campanha de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul participou da semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Em apoio a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, ações de conscientização foram realizadas em diversas cidades.

Alusivo ao dia 30 de julho, instituído como o Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, em apoio a Defensoria Pública, policiais rodoviários federais e servidores dos Órgãos de Direitos Humanos realizaram blitz de conscientização do tema. Com a abordagem de motoristas, entrega de material educativo e orientações sobre como combater este crime.

As ações são realizadas em Corumbá, na divisa com a Bolívia, em Campo Grande, Porto Murtinho e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, áreas onde são observados maiores indícios deste tipo de crime.

O papel da PRF é fundamental no combate aos crime de tráfico de pessoas, que geralmente ocorre com o intuito de exploração da força de trabalho (trabalho analógo à escravidão), de exploração sexual, adoção ilegal ou extração de órgãos.

Dessa forma, a PRF procura mapear pontos críticos nas rodovias federais onde esses crimes possam ocorrer e realiza o reforço da fiscalização de forma a reprimir tais práticas. A PRF também está presente de forma educativa, procurando conscientizar a população sobre os riscos que podem estar por trás de propostas atraentes, mas que, de fato, se tratam de aliciamento. Também realiza a conscientização quanto a importância da denúncia ao presenciar essas práticas.

Nas rodovias, alguns pontos de trabalho analógo à escravidão podem estar presentes às margens das rodovias e, muitas vezes, a PRF possui um papel crucial na descoberta dessa realidade pois, durante a fiscalização de veículos de transporte de trabalhadores as violações dos direitos humanos já podem sem verificadas.

Além disso, o transporte das pessoas que estão sendo submetidas ao tráfico e levadas para serem exploradas das mais diversas formas também pode ocorrer por meio das rodovias federais.

Muitos estabelecimentos às margens da rodovia também podem servir como ponto de aliciamento de pessoas para as práticas dos crimes citados anteriormente.

30 de julho – Coração Azul

O dia 30 de julho foi instituído pela Assembleia-Geral da ONU como o Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. No Brasil, a Lei nº 13.344/2016 estabeleceu, na mesma data, o Dia Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas.