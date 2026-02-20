Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026

PRF registra 35 acidentes e duas mortes nas rodovias federais de MS no Carnaval

Fiscalização intensificada flagrou mais de 2,4 mil excessos de velocidade e 77 motoristas alcoolizados

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 12:23

No ano passado, foram contabilizados 30 sinistros, também com 12 ocorrências graves e uma morte / Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na quarta-feira, dia 18, a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O reforço na fiscalização teve início na sexta-feira, 13, e abrangeu os principais pontos de fluxo intenso de veículos no estado.

De acordo com o balanço divulgado pela corporação, foram registrados 35 sinistros de trânsito durante o período operacional, dos quais 12 foram classificados como graves. Trinta e quatro pessoas ficaram feridas e duas morreram. Os dados são preliminares.

Comparativo com o ano anterior

Em relação à Operação Carnaval de 2025, realizada entre 28 de fevereiro e 5 de março, os números apresentam oscilações. No ano passado, foram contabilizados 30 sinistros, também com 12 ocorrências graves e uma morte.

Flagrantes e infrações

Os policiais rodoviários federais também identificaram condutas irregulares que comprometem a segurança nas rodovias. Durante a operação, 2.405 excessos de velocidade foram flagrados. Outro dado preocupante diz respeito ao uso de equipamentos de segurança: 212 condutores ou passageiros foram abordados viajando sem o cinto de segurança, e 50 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança adequado.

As ultrapassagens indevidas, uma das principais causas de acidentes graves em rodovias, somaram 304 notificações. No total, 3.227 autuações foram registradas ao longo dos seis dias de operação.

Álcool e direção

Nos comandos de alcoolemia, a PRF realizou 7.038 testes com etilômetro. Setenta e sete condutores foram flagrados dirigindo após consumir bebida alcoólica, e oito acabaram presos em flagrante por apresentarem teor alcoólico superior ao permitido por lei.

Operação Rodovida

A Operação Carnaval está inserida no contexto da Operação Rodovida, iniciada neste mês de fevereiro. A ação integrada reúne instituições de todo o país para intensificar a fiscalização de trânsito e ampliar a segurança dos viajantes durante períodos de grande movimentação nas estradas, como Natal, Ano Novo, férias escolares e Carnaval.

