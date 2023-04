PRF vai restringir veículos longos em trechos de duas rodovias de MS no feriado 

PRF vai restringir veículos longos para garantir a segurança na estrada durante o feriado / Governo federal

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai restringir o tráfego de veículos longos em trechos das rodovias BR-163 e BR-262 a partir de quinta-feira, dia 20, em Mato Grosso do Sul. Segundo a assessoria de imprensa da entidade, o objetivo do trabalho é prevenir acidentes diante do aumento do fluxo de veículos nas vias durante o feriado prolongado.

Na quinta-feira, o trânsito fica condicionado entre 16 e 22 horas. O mesmo ocorre na sexta-feira, dia 21, mas no horário de 6 a 12 horas. A restrição volta a ocorrer no domingo, dia 23, das 16 às 22 horas. A limitação do trânsito de veículos pesados na rodovia BR-163 vai ocorrer entre os kms 77,9 (Itaquiraí) e 252,5 (Dourados); km291,3 (Dourados) e 832,2 (Sonora). Na rodovia BR-262, a restrição ocorre no trecho entre Três Lagoas (km 9,1) e Miranda (55,8).

A PRF indica que a restrição será para veículos de comprimento superior a 19,8 metros; a 4,4 metros de altura e peso acima de 577 toneladas.