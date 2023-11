Carreta inaugura Rota Bioceânica ao levar carne de MS ao norte do Chile

Mairinco de Paula, Governo de MS

O primeiro embarque oficial de mercadorias que serão transportadas pela Rota Bioceânica aconteceu hoje (22) em Campo Grande.

A ação inédita e que inaugura o transporte pelo Corredor Bioceânico, que vai ligar o Brasil aos portos do norte do Chile, foi feita pelo frigorífico da Friboi, empresa da JBS.

O grupo está enviando 12 toneladas de carne congelada e desossada bovina em um caminhão refrigerado.

O embarque aconteceu na manhã de quarta-feira na unidade da fábrica na saída para Sidrolândia e foi acompanhado pelo assessor de logística da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) Lúcio Lagemann, pelo gerente da JBS Campo Grande, Aloisio Mastelaro, e funcionários.

“Trata-se de um momento histórico com o primeiro embarque oficial de produtos pela Rota Bioceânica. Estamos inaugurando hoje, oficialmente, o transporte de mercadorias pela Rota, enviando uma das principais comoditties da pauta de exportações brasileira e sul-mato-grossense e com o selo de qualidade que é a carne bovina produzida em Mato Grosso do Sul”, comemorou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

A Friboi foi escolhida para representar inúmeras companhias brasileiras que serão beneficiadas pelo novo trajeto que ligará o Brasil ao Chile, passando por Paraguai e Argentina. O transporte acontece durante a terceira edição da expedição organizada pelo Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte) para promover a Rota.

Na ocasião, serão verificadas as condições para a imediata utilização da via e os avanços na área de Aduanas e Autoridades Intervenientes de comércio exterior.

A carreta com carne bovina oriunda de Mato Grosso do Sul a fará travessia de balsa pelo Rio Paraguai e passará por várias cidades argentinas até completar seu destino na cidade de Iquique, no norte do Chile.

"Essa nova opção de rota pode diminuir o tempo de entrega aos nossos clientes chilenos, por exemplo, em até 5 dias, agilizando o fluxo no transporte dos produtos", diz Bruno Correa, da equipe de exportação da Friboi. A previsão de chegada a cidade de Iquique é no dia 29 de novembro.

Para o secretário estadual Jaime Verruck trata-se de um momento histórico com o primeiro embarque oficial de produtos pela Rota. "Estamos inaugurando hoje o transporte pela Rota, enviando uma das principais commodities da pauta de exportações brasileira, e com o selo de qualidade que é a carne bovina de Mato Grosso do Sul", salienta.

*Com assessoria