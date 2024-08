Primeira Superlua de 2024 pode ser vista nesta segunda-feira

A próxima vez que a Lua vai chegar tão perto da gente está prevista para 2034 / ABR

A primeira Superlua do ano aparece no céu na noite desta segunda-feira (19).O fenômeno acontece quando a Lua cheia está no ponto mais próximo da Terra. Em média, essa distância é de cerca de 384 mil quilômetros, mas hoje a Lua estará a 362 mil quilômetros do nosso planeta.

Isso acontece porque a órbita é elíptica, ou oval. Assim, a Lua fica aparentemente maior e mais brilhante, explicou o astrônomo do Observatório Nacional, Fernando Roig.

"Pode ser até 20% mais brilhante do que a lua é. É um espetáculo bem interessante de se observar e dá para ver de qualquer parte do Brasil, do mundo, se tiver condições meteorológicas adequadas", disse.

Como surgiu a Superlua

O termo Superlua foi criado por um astrólogo, em 1979, para se referir a uma Lua cheia que está pelo menos a 90% da distância mais próxima da Terra.

Como não é uma definição científica, não existe consenso entre instituições astronômicas sobre a distância entre Lua e Terra que caracteriza o fenômeno.

O Observatório Nacional informou que, em 2016, a Superlua estava a 356 mil quilômetros do nosso planeta, foi a menor distância desde 1948.

A próxima vez que a Lua vai chegar tão perto da gente está prevista para 2034.

*Com informações da Agência Brasil.