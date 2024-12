Procon de MS envia 2,3 toneladas de papel para reciclagem

A iniciativa está alinhada à proposta de se desenvolver um Estado verde / Divulgação/Governo de Mato Grosso do Sul

Promovendo a sustentabilidade, nesta sexta-feira (20), o Procon Mato Grosso do Sul encaminhou 2,3 toneladas de papel para a reciclagem, em Campo Grande. A medida descarta adequadamente antigos processos físicos de consumidores digitalizados e atendidos pela instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

De acordo com o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, tal iniciativa está alinhada à proposta de se desenvolver um Estado verde, onde cuidar do meio ambiente se torna uma cultura presente entre os servidores e a sociedade.

“Nos últimos anos avançamos no desenvolvimento de soluções digitais que reduzem o uso de papéis em fiscalizações, atendimento ao público e tramitação de processos. As iniciativas partem de um compromisso com o meio ambiente, ao se adotar ferramentas como o Papel Zero e o envio de antigos processos a reciclagem”, ressalta Motti.

O papel pode ser reciclado até sete vezes e para cada tonelada reciclada é possível evitar o corte de até 17 árvores, além de se reduzir o consumo de água e energia no processo de preparação da matéria prima para a fabricação de novos papéis. Contudo, ficam de fora desse ciclo os papéis misturados com alimentos, óleos e combustíveis.