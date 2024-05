Procon de MS retoma atendimentos por telefone

Divulgação

Os telefones de atendimento do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), incluindo o serviço Disque Denúncia 151, voltaram a operar nessa semana com tecnologia VoIP, que utiliza protocolo de internet para transmitir voz.



Ao adotar o sistema de telefonia digital, a instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) passa a ser a primeira unidade administrativa com o acesso a 100% dos serviços da Infovia Digital, rede de fibra ótica de alta capacidade implantada pela parceria público-privada entre o Governo do Estado e a empresa Sonda.



"Esse é um marco para a orientação e defesa dos consumidores em Mato Grosso do Sul. No início do mês mudamos de prédio e agora adotamos soluções de tecnologia e conectividade que nos permitem qualificar ainda mais nossos serviços como um Estado digital e inclusivo", destaca o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.



Técnicos da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Setdig (Secretaria Executiva de Transformação Digital), Sead e do Procon/MS estiveram envolvidos no processo de implantação dos serviços de internet e telefonia VoIP.



Dentre os benefícios do uso da Infovia Digital estão maior comunicação entre as unidades do governo, aumento da velocidade e capacidade de transmissão de dados, significativa redução dos custos com telecomunicações e integração com outras ferramentas dentro da rede.



A infraestrutura de fibra ótica, sua operação e manutenção representam um investimento de R$ 887 milhões, estando prevista para dezembro deste ano a sua implementação em todas as unidades administrativas do Estado. O prazo do contrato é de 30 anos.



Novo endereço



O Procon/MS mudou, no início de maio, para um novo prédio localizado na Rua Padre João Crippa, nº 3115, no Bairro São Francisco. Todos os atendimentos presenciais passaram a ser realizados em um espaço amplo e seguro das 7h30 às 17h30, sem intervalos.



Unidades presentes no Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijur (Centro Integrado de Justiça) complementam o suporte aos consumidores, além dos atendimentos pelo Disque Denúncia 151 e Reclamação Online no site da instituição.