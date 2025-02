Procon e Decon de Mato Grosso do Sul são capacitadas para identificar falsificações

Capacitação nesta manhã / Divulgação

Equipes do Procon Mato Grosso do Sul e da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) participaram, na terça-feira (4), de workshop para identificar produtos falsificados de diversas marcas.

Advogados da BPG (Grupo de Proteção à Marca), organização sem fins lucrativos que combate o mercado ilegal no país, Marcelo Toledo de Camargo e Fernando Bononni destacaram que os detalhes fazem a diferença na hora de diferenciar entre itens originais e falsos.

“Dificilmente um produto de uma grande empresa ou marca vai ter alguma falha e o produto falsificado, por muitas vezes, vai trazer falhas de acabamento, de costura, bordado, colagem”, pontua Marcelo, ressaltando os riscos ofertados à saúde pelos itens falsos.

“Eles podem causar lesão ao consumidor que corre e faz esporte com um tênis falsificado sem nenhuma qualidade. A camiseta pode ter tinta tóxica na composição”.

Ações integradas

O delegado titular da Decon, Reginaldo Salomão, avalia que a capacitação oportuniza o aprimoramento de ações interinstitucionais de controle e repressão aos crimes contra as relações de consumo, além de garantir que os consumidores do Estado tenham acesso a produtos de qualidade.

Superintendente do Procon, Patrícia Mara da Silva esclarece que o CDC (Código de Defesa do Consumidor) assegura aos consumidores o respeito à dignidade, saúde e segurança. Assim, os fiscais da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) tem atuado para coibir eventuais abusos que causem prejuízos à população.

“Essa capacitação qualifica e fortalece ainda mais o trabalho que já desempenhamos”.

*Com informações da Comunicação Procon-MS