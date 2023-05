Procon e OAB realizam evento on-line para esclarecer dúvidas sobre consumo

Consumidores e fornecedores vão contar com evento mensal dedicado a esclarecer dúvidas sobre seus direitos e deveres nas relações de consumo. Especialistas e integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor) conduzem o primeiro diálogo, a partir das 18h desta segunda-feira (22), em transmissão ao vivo pelo YouTube.

Intitulado ‘Diálogos de Concertação dos Direitos do Consumidor’, o encontro é transmitido diretamente da sede da Seccional Mato Grosso do Sul da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil), e faz referência ao efeito de concertar ou acordar algo em torno de um mesmo objetivo.

A secretária-executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon /MS), Nilza Emy Yamasaki, explica que a iniciativa pretende traduzir a consumidores, fornecedores e gestores e técnicos de Procons do Mato Grosso do Sul as informações e inovações sobre as relações de consumo, a exemplo de como acessar a rede de defesa e tratar de temas como telefonia, energia, saúde, direitos da pessoa com deficiência, dos idosos, fraude e estelionato eletrônico, dentre outros.

O Procon /MS, órgão vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), junto com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB-MS convidam ao primeiro diálogo representantes da Defensoria Pública, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e Tribunal de Justiça para explicar sobre a “Rede de Defesa do Consumidor”.

De forma simples e objetiva, os convidados vão poder trazer suas posições e também responder algumas dúvidas. Já o público poderá interagir pelo canal do YouTube.

Estão confirmados pela OAB-MS Nikollas Pellat, o defensor público e coordenador do Nuccon (Núcleo de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais Matérias Cíveis Residuais), Carlos Eduardo Oliveira de Souza, o procurador de Justiça e Coordenador do CAOCCI (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, do Consumidor e do Idoso), Aroldo José de Lima, e o desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Alexandre Bastos. A mediação será realizada por Nilza Emy Yamasaki e a procuradora do Estado e Coordenadora Jurídica da PGE no Procon-MS, Carla Cardoso Nunes da Cunha.