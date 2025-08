Procon lança ação para garantir atendimento digno a públicos prioritários

IMG_4155 / Kleber Clajus

Parceria estratégica, a ser lançada nesta quarta-feira (6), unirá o Procon Mato Grosso do Sul, a 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e a Comissão Regional de Inclusão da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, em prol do atendimento digno a públicos preferenciais e prioritário no Estado.