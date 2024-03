Procon-MA estuda convênio para ampliar debate sobre educação financeira

Evento nacional / Divulgação

O Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), estuda firmar convênio para ampliar o debate sobre educação financeira em Mato Grosso do Sul.

Durante a assembleia geral da Procons Brasil (Associação Brasileira de Procons), nesta semana em Salvador (BA), foi apresentada aos participantes a plataforma ‘Meu Bolso em Dia’, iniciativa de cooperação técnica entre a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o Banco Central.

“Essa plataforma pode nos ajudar a ampliar o atendimento multidisciplinar que promovemos no Estado, uma vez que traz diversas ferramentas para o consumidor conhecer melhor o seu perfil de consumo, como pode melhor se organizar para reduzir seu endividamento e prevenir situações futuras”, explica o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.

No evento, o responsável pela Gerência de Cidadania Financeira da Febraban, Uelton Carvalho, destacou que os conteúdos da plataforma são elaborados por profissionais das áreas de saúde e finanças, a fim de tratar o superendividamento de forma mais ampla.

Carvalho também informou já terem sido firmados termos de cooperação técnica com Procons da Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Espírito Santo.

Mudanças na associação

A assembleia da Procons Brasil, da qual o Procon/MS faz parte, também deliberou mudança em seu regimento para incluir os Procons municipais no processo de escolha da diretoria da associação, assim como proposta para desenvolvimento de tecnologia capaz de integrar os sistemas municipais e estaduais de registros dos consumidores a plataforma ProConsumidor.

Pauta da associação com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não foi realizada, em virtude da ausência de representante da autarquia no encontro.