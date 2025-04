Procon-MS alerta para golpes usados com nome da instituição

Sede do Procon

O Procon de Mato Grosso do Sul alerta consumidores e fornecedores sobre golpes que utilizam o nome da instituição, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). As notificações são enviadas por e-mail ou por meio de aplicativos de mensagens.

Nos textos encaminhados, geralmente é informada a abertura de uma denúncia ou reclamação, seguida de um link para "verificar autos". O conteúdo malicioso pode causar danos ao destinatário, devendo ser denunciado e apagado.

O secretário-executivo do Procon de Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, esclarece que todas as mensagens enviadas pela instituição utilizam o domínio "@procon.ms.gov.br" ou o telefone fixo (67) 3316-9800, no caso de mensagens enviadas por aplicativos.

"Na dúvida, consumidores e fornecedores podem recorrer ao nosso atendimento pelo Disque Procon 151 ou pelo telefone (67) 3316-9800", destaca Motti. "Também é possível denunciar a ocorrência de golpes enviando cópia do e-mail ou mensagem para cartorio@procon.ms.gov.br".

Além disso, a orientação é para que não se clique em links desconhecidos, pois os golpistas têm utilizado essa prática para enganar as pessoas, sugerindo o acesso a dados sobre denúncias ou reclamações ao baixar arquivos ou acessar páginas falsas na internet.