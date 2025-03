Procon-MS debate sobre questão de gênero na relação do consumo

Bruno Rezende, Governo de MS

No Dia do Consumidor, celebrado em 14 de março, o Procon Mato Grosso do Sul irá promover um debate sobre a questão de gênero nas relações de consumo. A instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) integra dessa forma outras ações do Governo do Estado que destacam a cidadania e autonomia das mulheres.

“Centramos nossos debates na desnaturalização das desigualdades entre homens e mulheres, buscando assim promover o respeito, à defesa e proteção no ambiente de consumo”, detalha o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, que completa

“É importante lembrar que a Agenda 2030, das Nações Unidas, também prevê que para haver desenvolvimento sustentável é primordial que se reconheça a igualdade de gênero como um direito fundamental na sociedade”.

O evento, previsto para às 13h30 no auditório do Procon, tem em sua programação palestra da doutora em Psicologia Social e vice-coordenadora do Observatório de Violência contra a Mulher (UFMS/SEMU), Jacy Correa Curado, assim como debates conduzidos pela advogada, mestre em Direito e presidente da CDDC (Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor) da OAB/MS, Larissa Brandão, e a assistente social e assessora da SPPM (Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres) da SEC (Secretaria de Cidadania), Veridiana Almeida.

As inscrições, que são gratuitas, estão disponíveis em: https://tinyurl.com/ynebwfsk.

Serviço



Dia do Consumidor: Questão de Gênero nas Relações de Consumo

Data e Horário: 14/03/2025, das 13h30 às 17h30

Local: Procon Mato Grosso do Sul – Rua Padre João Crippa, nº 3115, Campo Grande (MS)

Inscrições: https://tinyurl.com/ynebwfsk