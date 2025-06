Procon-MS é eleito para Secretaria Executiva do Colegiado Nacional

Divulgação

Com objetivo de fortalecer a atuação conjunta, ampliar a representatividade e aprimorar a defesa dos direitos dos consumidores em todo o país, o colegiado foi estabelecido durante o 1º Congresso Internacional do Procon de Santa Catarina, em Florianópolis. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, acompanhou o processo.

O Procon Mato Grosso do Sul foi eleito para a Secretaria Executiva do Colegiado Nacional de Procons Estaduais. A estrutura institucional será presidida pelo Procon São Paulo, com vice-presidência do Procon Santa Catarina.

Para o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Angelo Motti, o trabalho a ser desenvolvido permitirá fortalecer a política de defesa do consumidor, o planejamento de ações e a articulação de demandas regionais, garantindo mais eficiência, integração e a representatividade dos Procons no âmbito nacional e internacional.

Ainda na estrutura do Colegiado, o Procon Acre exercerá a diretoria jurídica, enquanto cada uma das regiões administrativas do país teve eleito um coordenador regional.

O Norte será representado pelo Procon Pará, o Nordeste pelo Procon Paraíba, no Centro-Oeste o Procon Mato Grosso e no Sudeste o Procon Espírito Santo. No caso do Sul, o processo se encontra em definição.

