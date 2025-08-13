Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 11:04

Procon-MS realiza seminário sobre inclusão no mercado de consumo

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 07:09

Sede do Procon na Capital / Kleber Clajus

O Procon Mato Grosso do Sul promove, nesta semana, o 1º Seminário Inclusão e Consumo: Diálogos pela Igualdade, no auditório da instituição, em Campo Grande.

Nos dias 14 e 15 de agosto serão realizadas palestras, oficinas e um painel para debater igualdade, acessibilidade, diversidade e harmonia nas relações de consumo.

Angelo Motti, secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, destaca que esta é uma oportunidade para sensibilizar as pessoas quanto à necessidade de terem seus direitos e dignidade respeitados, sejam elas consumidoras ou fornecedoras.

“Convidamos para este seminário especialistas regionais e nacionais para contribuir com a disseminação de conhecimento qualificado, contando ainda com a certificação de nossa Escola do Consumidor”, completa Motti.

A programação inclui temas como igualdade e acessibilidade no consumo; a presença das mulheres no mercado e seus desafios; direitos das pessoas idosas; e a inclusão de negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIAPN+ nas relações de consumo.

O seminário é destinado a representantes da sociedade civil, coletivos sociais, gestores públicos, empresários, estudantes, profissionais, professores e pesquisadores das áreas de defesa do consumidor, direitos humanos, diversidade, cidadania e justiça social.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do Procon, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), ou pelo link do evento: https://tinyurl.com/wkjh33e9.

