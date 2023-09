Procon Municipal promove 5ª edição da campanha "Estamos Quites"

Divulgação

Para facilitar as negociações entre consumidores e empresas, o Procon Municipal promove nos dias 12, 13 e 14 de setembro, a 5ª edição da campanha “Estamos Quites”, com descontos e parcelamentos na quitação de débitos.

A ação conta com a parceria da Águas Guariroba, Energisa, Associação Comercial (ACICG), Claro e Secretaria de assistência social (SAS) e acontece das 08 às 17h, na Avenida Afonso Pena, 3.128, centro.

Com a campanha, o consumidor encontrará condições diferenciadas das encontradas nos canais tradicionais de atendimento das empresas para negociação e renegociação de débitos.

Dentre as opções de negociação destaca-se a possibilidade de quitação do débito com descontos e facilidade no parcelamento. Na ocasião será possível fazer consulta gratuita ao SCPC, abertura e orientações sobre o CadÚnico, além da inclusão no benefício da Tarifa Social.

“A ação “Estamos Quites” é de extrema importância, tendo em vista o atual cenário em que muitas famílias se encontram, endividadas e com dificuldades de equilibrar o orçamento familiar. O Procon Municipal vem com a campanha, com o intuito de possibilitar aos consumidores as melhores vantagens de negociação de suas dívidas”, ressalta o subsecretário do Procon, José Costa Neto.

Serviço:

Campanha “Estamos Quites”

Data: de 12 a 14 de setembro

Local: Sede do Procon Campo Grande (Avenida Afonso Pena, 3.128, centro)

Informações: 67 2020-1231.