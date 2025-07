Produtora rural implanta agroindústria de queijo em Corumbá

Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar (SEAF), a produtora Rosa de Lima Oliveira, moradora do Assentamento Taquaral, está dando os primeiros passos para implantar uma agroindústria de queijo em sua propriedade. A iniciativa faz parte das ações de incentivo ao empreendedorismo rural e à geração de renda no município.

Equipes técnicas da SEAF e da Produção Rural estiveram no local em visita técnica para acompanhar a implantação do projeto. A agroindústria conta também com suporte da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (Fundec), que oferecerá acompanhamento zootécnico visando a melhoria da qualidade do rebanho leiteiro.