Produtores passam por qualificação especial em implantação e manejo de psicultura

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, em parceria com o SENAR-MS, Sindicato Rural de Aquidauana e Rancho Pirapora realizou no período de 15 a 17 de março, um curso gratuito de Implantação e Manejo Básico de Psicultura.

Participaram do curso vários produtores da região do distrito de Camisão, Colônia Buriti, Assentamentos Indaiás e das aldeias do Limão Verde e Córrego Seco.

Conforme a secretária de Produção, Paula Polini, o prefeito Odilon Ribeiro ciente da necessidade e procura dos produtores para aprender sobre a psicultura, autorizou a parceria e realização do curso, principalmente, visando ter essa opção de produto para incrementar a merenda da Rede Municipal.

O produtor que queira atuar na área de psicultura pode procurar a Secretaria Municipal de Produção, com a comprovação de participação no curso de Implantação e Manejo sobre psicultura e solicitar o apoio da secretaria para a construção dos tanques.

O município cedeu gratuitamente entre com a mão de obra e maquinários para abertura dos tanques e a assistência técnica será feita pelo SENAR-MS.