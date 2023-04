Produtores de Aquidauana e Anastácio pedem videomonitoramento da MS-171

Equipe reunida no gabinete / Foto: Divulgação

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu nesta terça-feira, 11, no Paço Municipal, a visita de um grupo de produtores rurais que tem propriedades que margeiam a MS-171, no trecho entre os municípios de Aquidauana e Anastácio.

Os produtores apresentaram, ao prefeito Odilon e aos representantes das forças de segurança pública de Aquidauana e do Poder Legislativo, um projeto piloto de videomonitoramento na MS 171, no trecho que passa por Aquidauana.

A apresentação foi feita pelo médico e produtor rural Rodrigo Barbero, que explicou em detalhes o projeto de segurança e justificou que se faz necessário esse sistema por conta do aumento significativo de roubos nas propriedades rurais daquela região.

A comissão de produtores rurais pediu o apoio do prefeito Odilon Ribeiro, para que via prefeitura, possa ajudar na instalação do sistema. Eles também buscam o apoio da Câmara de Aquidauana e das forças de segurança para a possível implantação do referido projeto.

“Fizemos um estudo técnico de implantação de 05 câmeras que abrangeriam toda a MS 171. A ideia é, também, dar maior segurança aos turistas que circulam pela região, pois o local é bastante frequentado por pessoas que visitam as pousadas pantaneiras, localizadas naquela região de Aquidauana”, explicou o Dr. Rodrigo Barbero.

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, diante da explicação do projeto de instalação das câmeras na rodovia estadual, colocou-se à disposição para somar no projeto, mas afirmou que a só a prefeitura não pode custear sozinha esse projeto.

“Para ideia dar certo é preciso um grande envolvimento dos produtores da região. Sugiro que essa comissão de produtores rurais possa buscar junto ao Governo do Estado recursos para ajudar a custear a instalação das câmeras na rodovia estadual”, pontuou o prefeito de Aquidauana.

Na reunião, o prefeito Odilon explicou que a prefeitura já tem custeado com recursos próprios a instalação e manutenção do sistema de videomonitoramento da cidade.

“Hoje nós somos parceiros da Policia Militar e da Policia Civil de Aquidauana. Inclusive, a prefeitura e a Câmara Municipal são parceiras do Conselho de Segurança do município e investimos mensalmente na manutenção do sistema de câmeras de segurança nas ruas da nossa cidade. Isso tem gerado bons retornos e saldo positivo no combate à criminalidade no município”, disse o prefeito Odilon.

Ao final, o produtor rural Rodrigo Marques Barbero avaliou como satisfatória a reunião de apresentação do projeto. “Tivemos uma ótima recepção do prefeito Odilon e de sua equipe. Agora, vamos nos organizar e tocar pra frente o projeto, vamos buscar envolver também o Governo do Estado, pois esse projeto é para a segurança de todos que usam a MS-171 e isso envolve os setores da sociedade”, afirmou o produtor rural Rodrigo.

Participaram da reunião os secretários municipais: Ronaldo Ângelo (Planejamento), Heber Seba Queiroz (Procurador Jurídico do Município), Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Youssef Saliba (Cultura e Turismo), presidente da Câmara de Aquidauana - Nilson Pontim, Ten. Cel. Guilherme Dantas Lopes - comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, Karolina Souza Pereira - delegada de Polícia Civil de Anastácio, Wilson Batista - investigador de Policia Civil de Anastácio.

Também estavam presentes os presidentes dos Sindicatos Rurais de Aquidauana e Anastácio, respectivamente, Paulo Ricardo Chedid e Bédson Bezerra de Oliveira, Geraldo Carneiro - técnico de videomonitoramento, Luiz Eduardo dos Reis – advogado e Renato Bossay (assessor do gabinete).