Prof. de Educação Física aquidauanense achado morto em kitnet de Três Lagoas

O corpo do professor Rafael deve chegar no final da noite em Aquidauana e o sepultamento será nesta quarta-feira / Foto: Redes sociais

O corpo do professor de Educação Física Rafael Mendes Siqueira, foi encontrado sem vida, na manhã desta terça-feira (29), no interior de uma kitnet localizada na Rua Alfredo Justino, Bairro Interlagos, em Três Lagoas.

Ele é natural de Aquidauana, filho de Valdomiro Bueno, o Valdomiro do Mercado Municipal, e Luzia Mendes Siqueira, e tem como irmãos Rogério e Vânia Lígia. Trabalhou na creche Bezerra de Menezes e foi esse ano para Três Lagoas, fazer faculdade de Terapia Ocupacional e trabalhar em uma clínica para crianças especiais.

Formado em Educação Física, trabalhou na APAE em Três Lagoas e depois fez Pedagogia. O traslado do corpo está previsto para acontecer até o final da noite desta terça-feira e o velório será na capela da Pax Universal, em Aquidauana. O sepultamento, no cemitério Parque Cidade Natureza, nesta quarta-feira.

O aquidauanense Rafael Mendes Siqueira optou por morar e trabalhar em Três Lagoas este ano / Foto: Redes sociais

Rafael era namorado, há muitos anos, de Jane Beatriz Novaes e seu corpo foi encontrado por colegas de trabalho, que estranharam a ausência dele, já que, segundo os funcionários, era extremamente pontual e comprometido com os horários.

Ao chegarem à residência, os colegas perceberam que o carro da vítima ainda estava na garagem e o celular tocava dentro do quarto, sem que ninguém atendesse. Diante da situação, eles acionaram um chaveiro para abrir a porta do imóvel. Ao entrarem no quarto, encontraram Rafael de bruços sobre a cama.

Um dos amigos relatou que, ao tocá-lo, percebeu que o corpo estava gelado. Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

O médico do Samu confirmou o óbito e solicitou a presença da Polícia Militar, para avaliar a necessidade de acionar a Polícia Civil e a Perícia Técnica.

No local, não foram encontrados sinais de arrombamento, luta ou violência, o que inicialmente indicou uma morte natural, tornando desnecessária a perícia. Segundo o médico do Samu, a morte pode ter ocorrido entre a noite de segunda-feira (28) e a madrugada desta terça-feira (29). A suspeita inicial é de infarto fulminante como causa provável do óbito.

*Com informações do site rcn67.com.br

Nota da Redação

A Diretoria do Grupo de Comunicação O Pantaneiro apresenta condolências e sentimentos de pesar aos familiares e amigos pelo passamento de Rafael Mendes Siqueira. Consternados, rogamos a Deus para enviar o refrigério da alma neste momento de dor.

Aquidauana está de luto pela perda de mais um de seus filhos ilustres por sua trajetória de vida pessoal e profissional. Rafael deixa legado edificante, principalmente, pela opção de ofertar seus conhecimentos técnico-didáticos para auxiliar excepcionais na reabilitação física.