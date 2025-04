Profissionais do Samu de Aquidauana recebem novas fardas e materiais

Novas fardas entregues / Prefeitura de Aquidauana

Em uma cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira, 9, a Prefeitura de Aquidauana realizou a entrega de novos uniformes e equipamentos aos profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A iniciativa, promovida pela administração municipal, tem como objetivo fortalecer e valorizar a equipe que atua diariamente no atendimento a emergências na cidade.

Segundo a prefeitura, foram entregues 40 kits de fardamentos completos, além de dezenas de materiais de uso técnico. A entrega foi feita pelo prefeito Mauro do Atlântico e pela secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga. O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, dos vereadores Genivaldo Montana e Ana Saravy, além do diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Gomes Filho, e membros das equipes do SAMU e do gabinete do Executivo.

Cada profissional da equipe recebeu dois kits padronizados, compostos por macacão com faixas refletivas, botas de cano longo, joelheiras articuladas, cintos táticos, bornal de perna, camisetas e bonés. O investimento total nos uniformes foi de aproximadamente R$ 57 mil, oriundos de recursos da MAC (Média e Alta Complexidade).

Além dos fardamentos, foram entregues novos materiais essenciais para os atendimentos de urgência, como talas moldáveis, plataformas de imobilização de cabeça, colares cervicais reguláveis, tirantes, cânulas de Guedel, ressuscitadores pulmonares manuais e aparelhos digitais de pressão arterial.

“O SAMU é uma equipe essencial que salva vidas todos os dias. Valorizar esses profissionais é reconhecer a importância do trabalho deles para toda a população”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico durante a cerimônia.

A secretária Sandra Calonga destacou que a aquisição dos materiais atende às demandas da própria equipe, reforçando a qualidade e a segurança dos atendimentos prestados. Já o coordenador do SAMU, Héverton Bastos, agradeceu pelo apoio da gestão e ressaltou a importância da constante renovação de equipamentos. “Essa é uma ação que mostra o compromisso da prefeitura com a saúde pública e com a valorização dos servidores que atuam na linha de frente”, declarou.

Os vereadores presentes também se manifestaram em apoio à iniciativa e reafirmaram o compromisso do Legislativo com o fortalecimento do sistema municipal de saúde.

O SAMU de Aquidauana opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pelo número 192. A equipe local é composta por 22 profissionais, entre socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e condutores.