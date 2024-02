Programa +Cidadania aborda direitos e conquistas das mulheres ao longo do anos

O programa +Cidadania deste mês aborda a participação feminina na sociedade, desde o direito ao voto até os dias atuais. As principais conquistas, as garantias em leis e o papel do Estado na articulação em prol das mulheres sul-mato-grossenses.

A jornalista Jaqueline Hahn Tente recebeu a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Manoela Nicodemos, para o bate-papo que destacou também a participação das mulheres nos espaços e processos de tomada de decisão e na divisão do poder na esfera pública; e a autonomia econômica das mulheres, por meio de sua participação formal no mercado de trabalho.

O programa “+Cidadania” é uma parceria da ALEMS com a Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), e pode ser conferido no canal aberto 7.2, no canal 9 da Claro NET TV, no Youtube oficial da Casa de Leis e spotify da Assembleia Legislativa.