Programa Criança na Creche paga cuidador para mães trabalharem

Riedel participa de reunião sobre o programa que auxilia mães em Mato Grosso do Sul / Divulgação/Governo de MS

O programa estruturante do Governo de Mato Grosso do Sul que paga creche ou cuidador particular para que as mães solos beneficiárias do Programa Mais Social possam deixar as crianças em um local seguro, podendo ir trabalhar fora nesse período, está com pré-cadastro disponível no site da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Por meio do Programa de Apoio à Mãe, Mulher Trabalhadora e Chefe de Família - Criança na Creche, as beneficiárias recebem um adicional de R$ 600 por filho com idade de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias permitindo que elas trabalhem e conquistem a independência financeira.

Em dezembro de 2025, o Criança na Creche foi ampliado para permitir que os filhos fiquem sob os cuidados de cuidador particular. Para isso, o cuidador deverá ter certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal e assinar uma declaração comprometendo-se a seguir as normas do Programa e a zelar pelo bem-estar da criança.

Será necessário ainda indicar formalmente o local onde a criança será cuidada pelo cuidador, para a realização de visitas

O Criança na Creche não pode ser cumulado com qualquer outro benefício social de transferência de renda, exceto com o BPC (Benefício de Proteção Continuada) e o Mais Social. Também para oportunizar mais oportunidades para essas mães, poderá ser concedido um adicional de R$ 300 às beneficiárias do Programa que estiverem frequentando ensino regular ou educação de jovens e adultos.

Passo a passo

Para fazer a pré-inscrição basta acessar www.sead.ms.gov.br/programas-e-projetos/mulher-trabalhadora-crianca-na-crech, clicar em pré-cadastro, preencher as informações e enviar. Vale lembrar que o preenchimento não garante a concessão automática do benefício.

O pré-cadastro passará por uma triagem para verificar os requisitos legais e a inexistência de creche pública disponível. A equipe da Superintendência do Mais Social, da Sead, ainda fará cruzamento de dados e emitirá um parecer técnico, antes da concessão do benefício, além do monitoramento contínuo, das pessoas contempladas.

Mais Social

Com mais de 43 mil famílias beneficiárias, o Mais Social garante a segurança alimentar por meio de um cartão que pode ser utilizado exclusivamente para aquisição de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene, sendo proibida a aquisição de bebida alcoólica e produtos à base de tabaco.

O benefício, gerido pela Sead, é para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo residente em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos e há prioridade para famílias com menor renda, chefiadas por mulheres, com crianças e para mulheres em situação de violência doméstica.

