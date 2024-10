Programa de Estágio inspira estudantes em suas jornadas de formação

Divulgação

Em mais uma edição do Projeto Minuto Estagiário, o Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul destaca a história inspiradora de Emanueli Campos Constantino. Aos 21 anos, Emanueli veio do interior de São Paulo e é acadêmica do segundo ano do curso de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Conheceu o Programa de Estágio através de um processo seletivo divulgado pela própria Universidade.

“Quando fiz a prova, estava no primeiro ano do curso e foi motivador principalmente para continuar a jornada de fazer uma faculdade em outra cidade. Estar longe de casa e da família é desafiador; você se sente meio perdido e pensa: meu Deus, o que vou fazer? Para estudantes de Direito nos primeiros anos, conseguir um estágio remunerado é um desafio, então, quando vi meu nome na lista de aprovados, fiquei muito feliz”, relata Emanueli.

Ela faz estágio no cartório da Delegacia Regional de Paranaíba/MS, onde lida com oito delegacias da região. Sua função principal é auxiliar na administração dessas unidades. “Além da experiência adquirida na área que pretendemos atuar, a bolsa do estágio auxilia bastante, especialmente para quem vem de outra cidade e está sem a família, como eu”, destaca.

O Projeto Minuto Estagiário é uma iniciativa do Programa de Estágio do Governo de MS, criado para homenagear os estudantes e oferecer um espaço de protagonismo no ambiente de trabalho. Por meio de vídeos, os estagiários compartilham suas experiências nos diversos órgãos estaduais onde atuam, refletindo o desenvolvimento de suas habilidades durante o estágio.

Programa de Estágio do Governo de MS

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec. É coordenado pela Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo). Participam do Programa acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD.

Atualmente está em processo de transição administrativa e parceria conveniada. A partir de janeiro de 2025, a iniciativa será gerida pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), sob a coordenação da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades. É ofertado uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.