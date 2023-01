Programa Mais Social segue atendendo mais de 87 mil famílias carentes do Estado

Divulgação

Com mais de 87 mil famílias beneficiadas, o programa Mais Social segue em 2023 levando comida na mesa de quem mais precisa, com um cartão social disponível para própria pessoa fazer suas compras no mercado que preferir.

O projeto será prioridade do governador Eduardo Riedel, que trabalha por um Estado próspero e inclusivo.

O cartão social pode ser usado para compra de itens de alimentação, higiene pessoal e até gás de cozinha para quem tem renda mensal inferior a meio salário mínimo e atende os demais critérios do programa. Cada cidade tem uma coordenação, que facilita o contato com os beneficiários e o acompanhamento das famílias.

As equipes da Sedhas (Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social) continuam fazendo o contato com os futuros beneficiários, portanto a orientação é que as pessoas que ainda não fazem parte do programa, aguardem as visitas dos grupos de trabalho, que estarão identificados.

O investimento mensal do programa é de R$ 26,1 milhões, para atender quem mais precisa. Maiores informações do Mais Social podem ser sanadas pelo telefone: (67) 3368-9000.