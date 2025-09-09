Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 16:55

Programa "Mérito da Questão" explica segredo de justiça nesta terça-feira

Juiz Carlos Garcete esclarece como funciona o sigilo em processos judiciais e suas exceções

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 14:43

Secretaria de Comunicação TJMS

A edição desta terça-feira, 9 de setembro, do programa “Mérito da Questão” vai abordar o tema segredo de justiça, esclarecendo dúvidas sobre quando e por que os processos podem tramitar sob sigilo. O programa vai ao ar às 18h45, no canal 7.2 da TV aberta, além dos canais 9 (NET) em Campo Grande e 9 (Cabo TV) em Dourados.

O entrevistado da edição será o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete, que vai explicar temas como: os critérios para a decisão pelo segredo de justiça, a legislação que ampara o sigilo, quem tem acesso e a duração do procedimento.

De acordo com a Constituição Federal, os processos judiciais e procedimentos administrativos são, em regra, públicos. No entanto, casos específicos podem tramitar sob sigilo para proteger a intimidade das partes envolvidas ou resguardar interesses coletivos, restringindo o acesso ao conteúdo apenas a quem tem direito legal.

“Esse instrumento não é de hoje. Ele existe desde o Código de 1941, com atualizações legislativas, e é extremamente importante. O processo deve ser público, mas também precisamos preservar informações que transcendem o interesse geral, como sigilos bancário e telefônico, e arquivos de fotos. O juiz deve sempre resguardar esses dados”, explica Garcete.

O programa “Mérito da Questão” é uma oportunidade de conhecer ações e projetos do Judiciário de forma educativa e esclarecedora. Todas as edições ficam disponíveis no canal do TJMS no YouTube, com um novo programa lançado mensalmente.

