Programa realiza sonho da casa própria em MS

Divulgação

Realizar o sonho da casa própria. Com este objetivo o programa “Bônus Moradia Emendas” muda a vida de muitas famílias no Estado, que agora têm condições de sair do aluguel e ter sua residência. É o caso da vendedora Jennifer Ramos, de 21 anos, que com este benefício conseguiu financiar seu imóvel, com a entrada sendo custeada pelo Estado.



Mãe solteira de duas meninas, Jennifer tinha muitas dificuldades para ter acesso a sua moradia. A sua tia ficou sabendo do programa e a aconselhou a se inscrever. “Ela me falou que era uma grande oportunidade, para que eu pudesse arrumar um cantinho para minha família, um lugar que as meninas merecem”.



Jennifer disse que o principal empecilho era a “entrada do imóvel” e as parcelas altas que teria que assumir, no entanto dentro do programa a realidade foi outra. “Praticamente não precisei dar entrada e a parcela ficou boa para mim. Uma casa que é sua, ninguém vai tirar de você e não vai te mandar embora. Foi uma surpresa quando conheci o Bônus Moradia”.



Ela correu atrás deste sonho principalmente por suas duas filhas. “Pelo menos vou ter algo para deixar para elas. Se tudo ocorrer certinho meu apartamento fica pronto até dezembro. Um benefício do Estado que vai ajudar muito as pessoas”. O seu novo apartamento está em fase de construção e será no bairro Jardim Centenário, em um condomínio residencial, em Campo Grande.



Programa



O programa “Bônus Moradia Emendas”, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul) auxilia famílias de Campo Grande e Dourados a ter acesso a sua nova residência. O subsídio financeiro será utilizado no pagamento da entrada do imóvel.



Os recursos são de emendas federais, disponíveis pela bancada do Mato Grosso do Sul, por meio dos oito deputados (federais) e três senadores. A iniciativa faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida Cidades”. Ao todo o investimento chega a R$ 30 milhões.



“Este é um programa inédito no Brasil, que conseguimos construir para que as emendas (federais) pudessem viabilizar esta nova fase. No ano passado fizemos o Bônus Moradia que atendeu mais de duas mil famílias com recursos próprios, agora soma com estas emendas para podermos ampliar o programa. Assim conseguimos oferecer dignidade, oportunidade para esta família comprar sua casa própria e ficar livre do aluguel”, afirmou o governador Eduardo Riedel.



A nova modalidade garante subsídios de R$ 12 mil até R$ 32 mil para cada família, que serão usados para pagar a “entrada” do imóvel. São R$ 20 milhões para Campo Grande e mais R$ 10 (milhões) ao município de Dourados.



Os interessados devem se cadastrar no site da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS). Só podem participar as pessoas que não fazem parte de nenhum outro programa de habitação. A renda mensal familiar deve ser no máximo de R$ 7.050,00. Já os imóveis escolhidos precisam custar até R$ 220 mil.



“A pessoa entra no site da Agehab e se cadastra dentro do programa Bônus Moradia Emendas. Lá ela vai encontrar os empreendimentos disponíveis, escolher o que melhor atende, e faz a compra da sua casa própria", afirmou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani.