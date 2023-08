Programa Vencendo o Medo de Dirigir convoca mais inscritos

Nesta quarta-feira (16), o Departamento Estadual de Trânsito convocou mais 20 inscritos no Programa Vencendo o Medo de Dirigir. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). As vagas são remanescentes da primeira convocação, ocorrida na última semana.

Os novos selecionados receberam a confirmação de participação, informando o local e hora do acolhimento por e-mail. Eles serão recebidos na Sede do Detran-MS, na quinta-feira (17/08), em Campo Grande, a partir das 8h30.

A acolhida é um momento de instrução sobre o funcionamento do programa, os encontros e a terapia de enfrentamento e contará com a participação de gestores de trânsito do Detran-MS e psicólogos da Clínica Escola de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que é parceira no programa.

Dúvidas e mais informações sobre o programa Vencendo o Medo pelo e-mail diedu@detran.ms.gov.br.