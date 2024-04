Programas do Tribunal de Justiça serão exibidos na TV Câmara

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul firmou, durante sessão da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira, dia 16 de abril, um Termo de Cooperação Mútua com a referida instituição. O objeto do documento assinado é veicular o conteúdo produzido pelo TJMS na grade da TV Câmara.

O presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve na Casa de Leis para a assinatura e ressaltou que a nova parceria permite que ações desenvolvidas pela Corte em prol da sociedade tenham maior divulgação e, consequentemente, produzam mais efeitos. “Ficamos felizes em ter esse espaço aberto que a Câmara coloca à nossa disposição para divulgarmos o que é importante e de interesse do cidadão campo-grandense. O convênio vai nos ajudar a divulgar programas e atingirmos um maior número de pessoas. Nossa parceria pode render muitos bons frutos para a população de Campo Grande”, disse o desembargador.

Agora, a TV Câmara, presente no canal 7.3, veiculará programas, boletins, interprogramas, trabalhos realizados e demais notícias de interesse público, gravados, produzidos e editados com conteúdos da Secretaria de Comunicação do Tribunal.

“Quem ganha é a sociedade. O TJMS tem em sua Presidência um ex-vereador. É desembargador, mas corre em sua veia o sangue da pessoa simples e humilde. O Tribunal de Justiça, participando da grade da TV Câmara, vai enriquecer o nosso conteúdo. Um conteúdo de grande relevância para aprimorar o conhecimento da população”, disse o presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges.

Para acompanhar o canal, basta acessar o menu principal da TV e procurar pela sintonia automática de canais.