Programas sociais transformam vidas de imigrantes MS

Mais Social / Divulgação

Em Mato Grosso do Sul, um estado marcado por fortes laços com migrantes de várias partes do Brasil e do mundo, os programas sociais acolhem tanto aqueles que chegam em momentos difíceis quanto os que já vivem aqui e necessitam de apoio. O Mais Social é um desses programas. Com um benefício mensal de R$ 450, ele permite que famílias inteiras garantam alimento na mesa enquanto traçam novos horizontes e oportunidades em nosso estado.

Ana Meire Rauhut e Ana Patrícia da Silva Barros, moradoras de Jardim, compartilharam como esse auxílio se tornou uma peça fundamental no dia a dia de suas famílias. Assim como elas, mais de 48 mil famílias em MS contam com o Mais Social todos os dias.

Com 44 anos, Ana Meire Rauhut, mora em Jardim há aproximadamente 15 anos e se emociona ao contar como foi beneficiada pelo programa. "Quando a coordenadora pelo programa na cidade me avisou que eu havia sido sorteada, eu pulei de alegria", conta ela. Antes de receber o Mais Social, Ana Meire vivia de bicos e pescaria, preparando peixes para alimentar seus filhos. "Pegava umas quatro ou cinco corimbas no Rio Miranda, limpava e fazia para as crianças. Carne é cara, então era o que a gente conseguia comer", explica.

O programa não apenas garantiu a ela uma alimentação mais variada, como também trouxe estabilidade. "Esse Mais Social foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, consigo comprar arroz, feijão, mistura para as crianças, e até umas bolachinhas", diz ela, com um sorriso no rosto. Ela conta que, quando vê o crédito de R$ 450 disponível, corre ao mercado, buscando sempre as promoções para esticar o valor o máximo possível. "A gente pesquisa, compra picadinho aqui, picadinho ali."

Ana Patrícia da Silva Barros, de 42 anos, outra moradora de Jardim, também compartilhou sua história. Ela vive com o marido e dois filhos, uma jovem de 20 anos e um adolescente de 16. Natural do estado do Maranhão e atualmente desempregada, ela depende do programa Mais Social para sustentar sua família. "Eu só tenho a agradecer a Deus e ao governo. Sem o Mais Social, a gente estaria passando por necessidade. Meu marido só faz bicos, e é pouco o que ele ganha", conta.

Patrícia explica que o benefício chega em um momento crucial para sua família, quando os mantimentos começam a acabar. "Quando o crédito cai, a primeira coisa que faço é comprar o básico: arroz, feijão, carne, frutas, verduras e produtos de higiene. O benefício chega sempre na hora certa", afirma.

Além de cobrir os custos alimentares, o programa também ajuda em outras necessidades básicas, como a compra de gás de cozinha. "Já precisei comprar gás com o dinheiro do Mais Social. Sem ele, seria difícil cozinhar para minha família", desabafa. Patrícia destaca a importância de pesquisar preços e comprar em mercados que ofereçam promoções, esticando o benefício o máximo possível.

Com o recadastramento em andamento, Patrícia demonstra gratidão e faz questão de seguir as exigências do programa, como manter as vacinas e exames preventivos em dia e garantir a presença dos filhos na escola. "O programa não só coloca comida na mesa, mas também garante que a gente cuide da nossa saúde e da educação dos nossos filhos", afirma.

Ambas as moradoras veem o Mais Social como um apoio essencial em suas vidas e nas de muitas outras famílias de Jardim. Para Ana Meire e Patrícia, o programa é muito mais do que um simples auxílio financeiro. "É uma benção", resumem. O Mais Social não só ajuda a combater a fome, mas também contribui para uma melhoria na qualidade de vida das famílias mais vulneráveis. O programa traz dignidade, esperança e um sentimento de gratidão por parte dos beneficiários, que veem nele uma verdadeira mão amiga em tempos difíceis.

Os programas “Energia Social: Conta de Luz Zero”, “MS Supera” e “Cuidar de Quem Cuida” são também são iniciativas do governo de Mato Grosso do Sul, executadas via Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) voltadas para famílias em vulnerabilidade social e completam uma gama de atendimento à população.

O Energia Social isenta famílias de baixa renda do pagamento da conta de luz, aliviando o orçamento doméstico. O MS Supera é um programa de apoio para que o estudante conclua seus estudos. Já o Cuidar de Quem Cuida oferece benefício financeiro a cuidadores de pessoas com deficiência grau II ou III.

No site da Sead (www.sead.ms.gov.br) é possível saber mais sobre todos os programas sociais executados pela pasta.

*Com informações da Sead