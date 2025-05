Projeto "Agraer em Ação" leva atendimentos gratuitos à zona rural de Jaraguari

A equipe estará no assentamento Pingo de Ouro / Divulgação

Após passar por municípios como Corumbá e Bodoquena, o projeto “Agraer em Ação” chega nesta semana a Jaraguari, com uma série de atendimentos gratuitos voltados à população rural. A iniciativa é promovida pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) em parceria com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Os atendimentos estão sendo realizados de terça-feira (27) até sexta-feira (30), das 8h às 16h. A ação começa no assentamento Estrela, nesta terça-feira, no barracão da sede. Já de quarta (28) a sexta-feira (30), os serviços serão ofertados no assentamento Pingo de Ouro.

A proposta do projeto é aproximar os serviços previdenciários e de assistência técnica das famílias do campo, por meio de uma van itinerante equipada para atendimentos especializados. Entre os principais serviços oferecidos estão pedidos de aposentadoria rural, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, BPC (Benefício de Prestação Continuada), além da emissão de extratos e consultas diversas do INSS.

Também estão disponíveis atendimentos realizados pela Agraer, como a emissão do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar) e orientações sobre acesso ao crédito rural por meio do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

De acordo com a coordenadora do projeto e assistente social Yaíza Baís, a parceria com o INSS tem sido essencial para garantir o acesso a direitos básicos. “A cada cidade que passamos, a procura dos agricultores comprova a importância dessa parceria. Muitos têm dificuldades de acesso ou desconhecem os próprios direitos, e é aí que conseguimos fazer a diferença”, afirma.

O “Agraer em Ação” já passou por Sidrolândia, Corguinho, Ribas do Rio Pardo, Terenos, Corumbá e Bodoquena, sempre com resultados positivos, como a aprovação de aposentadorias e benefícios que impactam diretamente a vida dos trabalhadores rurais.

