Projeto Amigos do Parque acontece do dia 18 a 21 de abril

Mireli Obando

Os atletas, visitante e turistas que aos finais de semana já se acostumaram a ter as vias do Parque dos Poderes fechadas, seja para a prática esportiva, para tomar uma água de côco ou mesmo um bate papo descontraído e curtir com a família o dia, vão poder usufruir com segurança e tranquilidade os quatro dias deste feriado.

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) informa que os Agentes de Fiscalização e Patrulhamento Viário irão fechar as vias do Parque dos Poderes nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, das 7h às 19h e estarão à disposição da população para manter e zelar pela segurança de todos os frequentadores do local.