Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 15:14

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Projeto Asas do Futuro recebe homenagem na ALEMS

Sessão teve votações e homenagens culturais

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

ALEMS

A sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), realizada nesta terça-feira (16), aprovou três propostas e prestou homenagem ao grupo de balé do projeto Asas do Futuro.

Em redação final, foi aprovado o Projeto de Lei 72/2024, do deputado Roberto Hashioka (União), que obriga entidades assistenciais beneficiadas com recursos estaduais a apresentarem certidões de antecedentes criminais de diretores e funcionários. A atualização deve ser feita a cada seis meses. O descumprimento acarretará suspensão do repasse por, no mínimo, um ano.

Leia Também

• Projeto garante folga anual para mulheres realizarem exames preventivos

• Projeto de lei quer proibir comercialização de arsênio em Mato Grosso do Sul

• Projeto Caminho do Acordo atende indígenas em Porto Murtinho

Também foi aprovado, em discussão única, o Projeto de Resolução 34/2025, do presidente Gerson Claro (PP), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao advogado Ricardo João Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Já em primeira discussão, passou o Projeto de Lei 197/2025, do Poder Judiciário, que trata da reorganização das serventias notariais e de registros em Glória de Dourados.

Durante a sessão, o grupo de balé Asas do Futuro recebeu moção de congratulação proposta pelo deputado Paulo Duarte (PSB). A iniciativa reconhece a participação das bailarinas na 30ª edição do Festival de Dança do Mercosul, em Puerto Iguazú, na Argentina. O projeto, que atua há 27 anos no bairro Dom Antônio Barbosa, atende crianças e adolescentes com atividades artísticas e esportivas.

No início da reunião, o presidente Gerson Claro pediu orações pela recuperação do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que sofreu um infarto durante agenda em São Paulo. O parlamentar passou por cateterismo e permanece em tratamento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

15 vagas

Prazo de inscrição para o 34º Concurso da Magistratura do TJMS encerra dia 18

On-line

Leilão de eletrônicos da Sefaz-MS tem mais de 300 lotes

inmet

Há previsão de chuvas e máxima de 40ºC em Aquidauana

Chuvas isoladas estão previstas para manhã e tarde

Economia

Empregadores domésticos são notificados para regularizar depósitos do FGTS

Publicidade

Trânsito

Aquidauana deve enfrentar calor de até 40°C ao longo da semana

ÚLTIMAS

Vila Margarida

Idoso é morto a facada pelo próprio irmão em Campo Grande

Autor do crime teria esquizofrenia e teve um surto antes de atacar o irmão

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana e região

São mais de 40 oportunidades nesta terça-feira (16)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo