Projeto Asas do Futuro recebe homenagem na ALEMS

ALEMS

Em redação final, foi aprovado o Projeto de Lei 72/2024, do deputado Roberto Hashioka (União), que obriga entidades assistenciais beneficiadas com recursos estaduais a apresentarem certidões de antecedentes criminais de diretores e funcionários. A atualização deve ser feita a cada seis meses. O descumprimento acarretará suspensão do repasse por, no mínimo, um ano.

A sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), realizada nesta terça-feira (16), aprovou três propostas e prestou homenagem ao grupo de balé do projeto Asas do Futuro.

Também foi aprovado, em discussão única, o Projeto de Resolução 34/2025, do presidente Gerson Claro (PP), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao advogado Ricardo João Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Já em primeira discussão, passou o Projeto de Lei 197/2025, do Poder Judiciário, que trata da reorganização das serventias notariais e de registros em Glória de Dourados.

Durante a sessão, o grupo de balé Asas do Futuro recebeu moção de congratulação proposta pelo deputado Paulo Duarte (PSB). A iniciativa reconhece a participação das bailarinas na 30ª edição do Festival de Dança do Mercosul, em Puerto Iguazú, na Argentina. O projeto, que atua há 27 anos no bairro Dom Antônio Barbosa, atende crianças e adolescentes com atividades artísticas e esportivas.

No início da reunião, o presidente Gerson Claro pediu orações pela recuperação do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que sofreu um infarto durante agenda em São Paulo. O parlamentar passou por cateterismo e permanece em tratamento.

