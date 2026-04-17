Acessibilidade

17 de Abril de 2026 • 11:31

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Projeto de lei prevê volta de cidades e estados nas placas de veículos no Brasil

Proposta aprovada na Câmara determina inclusão de bandeira estadual e identificação de município e UF

Da redação

Publicado em 17/04/2026 às 09:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

G1

O nome dos municípios e estados pode voltar a ser impresso nas placas de veículos em todo o país. Um projeto de lei aprovado nesta semana na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados prevê a recolocação dessas informações no modelo de identificação veicular, além da inclusão da bandeira da respectiva unidade da federação .

O Projeto de Lei 3214/23, de autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se tornar lei, a matéria ainda precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado e, posteriormente, sancionada pela Presidência da República .

O senador argumenta que a inclusão dessas informações ajudaria as autoridades de trânsito e policiais a identificar com mais facilidade a origem de um veículo em casos de infrações, furtos, roubos e delitos relacionados .

O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator do projeto na comissão, recomendou a aprovação da matéria e destacou aspectos simbólicos da mudança. “A iniciativa também resgatará o significado cultural e identitário das placas, reforçando o senso de pertencimento à região e o orgulho local e facilitando a percepção pelos locais quando se tratar de veículos ‘de fora’”, afirmou Leal.

Caso aprovado e sancionado, o novo modelo não entrará em vigor imediatamente. A expectativa é que haja um prazo de aproximadamente um ano entre a publicação da lei e o início da vigência, período necessário para adaptação dos órgãos de trânsito, fabricantes de placas e proprietários.

O atual padrão Mercosul passou a ser obrigatório no Brasil a partir de janeiro de 2020 . Desde então, todos os veículos novos ou que passam por transferência de propriedade com mudança de município ou estado adotam o modelo, que tem fundo branco e combinação de quatro letras e três números .

O novo formato proposto representa uma mudança estrutural no sistema atual, que não comporta os elementos visuais exigidos pelo projeto . A proposta retoma características que existiam antes da adoção do padrão Mercosul, quando as placas exibiam o nome da cidade e a sigla do estado de registro .

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SORTE

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões

INFRAESTRUTURA

Governador acompanha entrega da ponte provisória em Rio Negro

Educação

UEMS abre inscrições para auxílios a estudantes em vulnerabilidade

As inscrições seguem até o dia 24 de abril de 2026, e devem ser feitas exclusivamente de forma online

Tributo

Detran-MS publica portaria que altera calendário de licenciamento 2026 a partir de junho

Publicidade

ECONOMIA

Brasil fecha 2025 com mais de 1,3 milhão de trabalhadores domésticos

ÚLTIMAS

Saúde

Sábado é dia de vacinação contra a gripe na Estação Ferroviária de Aquidauana

Ação será das 8h às 14h, voltada aos grupos prioritários e a população deve levar Cartão SUS ou carteira de vacinação

Casamento

União oficializada: ação garante direitos a casais indígenas em Nioaque

O evento aconteceu no Centro Comunitário da Aldeia Água Branca e marcou a oficialização da união civil de três casais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo