Projeto "Embelezamento da Cidade" leva cores e vida à Praça da Matriz

Colorido na praça / Divulgação

A Praça da Igreja Matriz, em Aquidauana, ganhou novas cores e vida com a pintura dos bancos através do Projeto Embelezamento da Cidade, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR). A iniciativa, que contou com a participação de artistas locais, artesãos e voluntários, transformou os bancos em verdadeiras obras de arte, trazendo um novo olhar para o espaço público e valorizando a cultura regional.

A ação teve como objetivo tornar o ambiente mais acolhedor e atrativo, utilizando a arte como ferramenta de revitalização urbana. Os bancos da praça foram ilustrados com temas regionais, destacando elementos culturais e naturais da cidade e do Pantanal.

O projeto foi realizado de forma colaborativa, reunindo artistas, artesãos e membros da comunidade. Participaram da pintura os artesãos Ana Lúcia, Dhoze (da Aldeia Limão Verde), Sônia Corrêa, José Luiz, Patrícia, Marcelo, Tânia Gavira, José Rodrigues, Malu, Ednilson e voluntários como Tayná Lemes e Lara Lemes, além da equipe da SECTUR.

Antes da pintura, os bancos passaram por um processo de preparação com apoio dos voluntários Márcio (Floricultura Pallet Decorações), Gil Bruno (artesão), Malu, Guilherme (artesão) e Rosemar (artesã), que atuaram na limpeza e na pintura base.

Apoio e parcerias

O projeto contou com o apoio da Câmara Técnica de Educação e Cultura, uma iniciativa vinculada ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), e do Programa DEL Turismo, em execução no município com apoio da Fundação de Turismo de MS e da Prefeitura de Aquidauana.

Os materiais necessários, como tintas e ferramentas, foram patrocinados por empresas locais, incluindo a Casa das Tintas Aquidauana, Chaves e Carimbos, Loja do Pintor Anastácio, Center Tintas e Carandá Garden, fortalecendo a parceria entre o poder público e o setor privado.

O secretário de Cultura e Turismo, Youssef Saliba, destacou a importância do projeto como uma ferramenta de valorização cultural e transformação do espaço urbano. “A pintura de bancos de praça por artistas locais é mais do que uma simples forma de decoração urbana. Ela envolve a comunidade, valoriza a cultura local e transforma o espaço público em um ambiente mais bonito e acolhedor. Com criatividade e colaboração, uma praça comum pode se tornar um ponto de atração para a cidade e seus moradores”, afirmou Saliba.