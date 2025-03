Projeto Estudante no Controle Ã© lanÃ§ado em escola de MS

Governo de MS

O projeto 'Estudantes no Controle', promovido pela CGE/MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), tem se consolidado como uma ação inovadora no incentivo à participação cidadã dos estudantes da rede pública estadual.

Nesta terça-feira (25) aconteceu na Escola Estadual 26 de Agosto, localizada em Campo Grande, a cerimônia de lançamento da edição de 2025 do projeto.

Criado com o objetivo de fortalecer o controle social, a transparência e a ética na administração pública, o projeto capacita alunos para que atuem como fiscais da gestão escolar, promovendo auditorias cívicas e propondo soluções para os desafios encontrados em suas unidades de ensino.

Iniciado em 2018, a edição de 2025 conta com 160 vagas disponíveis e as escolas estaduais participam de um processo seletivo para integrar a competição. Os alunos formam equipes lideradas por um professor orientador e passam por diversas fases, que incluem:

Oficinas de Capacitação: treinamento sobre cidadania, ética e auditoria cívica.

Auditorias nas Escolas: diagnóstico dos principais desafios na gestão escolar.

Plano de Ação: elaboração de propostas para melhorar a administração da escola.

Audiências Escolares: apresentação dos resultados à comunidade.

Desafio Final: avaliação das melhores práticas e premiação das equipes vencedoras.

A premiação do projeto contempla as escolas que obtêm as melhores classificações, garantindo recursos para investimentos e melhorias na unidade de ensino, além do reconhecimento dos estudantes e professores participantes.