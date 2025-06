Projeto Florestinha é intensificado entre crianças e adolescentes de MS

PMA, Comunicação

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul intensificou as atividades do Projeto Florestinha, iniciativa socioambiental na formação de crianças e adolescentes como multiplicadores da consciência ambiental.

Mais do que uma atividade educativa, o projeto representa uma vivência transformadora que promove valores sociais e ambientais.