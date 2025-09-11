Projeto garante folga anual para mulheres realizarem exames preventivos

Wagner Guimarães, Alems

De acordo com o texto, o benefício será concedido a mulheres a partir dos 30 anos de idade, incluindo servidoras públicas, empregadas da iniciativa privada e trabalhadoras domésticas.

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 239/2025, de autoria do deputado Lucas de Lima (sem partido), que prevê a concessão de uma folga anual para mulheres realizarem exames de prevenção e controle do câncer de mama e do colo do útero. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segundo o autor, a medida tem caráter preventivo e busca incentivar o diagnóstico precoce. “Prevenir significa reduzir a possibilidade do aparecimento de qualquer tipo de câncer. A iniciativa pretende massificar essas informações, promover a detecção precoce e contribuir para reduzir os índices de mortalidade”, afirmou Lucas de Lima.

