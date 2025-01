Projeto Lazer em Ação: Diversão para Toda a Família no Parque da Lagoa Comprida

Encontro na Lagoa Maior / (Divulgação)

No próximo dia 1º de fevereiro, das 15h às 18h, o Parque da Lagoa Comprida será palco do evento Lazer em Ação, uma programação gratuita e repleta de atividades para toda a família. Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e Fundação de Esporte (FEMA), em parceria com o IFMS – Campus Aquidauana, o evento promete atrair moradores e visitantes de todas as idades.

A programação será diversificada e conta com opções para crianças, adultos e idosos, sempre com a orientação de profissionais qualificados. O evento terá início com um alongamento e aquecimento para preparar os participantes, seguido de *brincadeiras lúdicas* para as crianças, estimulando o desenvolvimento e a diversão de forma saudável.

Para os adultos e a melhor idade, haverá atividades de *funcional*, um treino que trabalha força, resistência e equilíbrio, além de esportes de aventura, como vôlei, futevôlei, tênis de mesa, canoagem, capoeira e futebol. Os participantes também poderão se envolver em atividades mais radicais, que desafiam o corpo e a mente.

Importante destacar que todas as atividades serão conduzidas por educadores físicos e monitores da FEMA, garantindo a segurança e a qualidade das práticas esportivas.

O Lazer em Ação é mais uma oportunidade para a população de Aquidauana aproveitar os benefícios do esporte e do lazer ao ar livre, em um ambiente que promove saúde, integração e bem-estar.