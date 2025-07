Projeto leva serviços e orientações à comunidade rural de Jardim

O evento reúne uma série de serviços gratuitos / Divulgação

O Governo Municipal de Jardim, por meio do Departamento de Agricultura Familiar, promove mais uma edição do programa Governo Presente no Campo, entre os dias 12 e 14 de agosto, das 7h30 às 17h, no Barracão da Associação do Assentamento Recanto do Rio Miranda.

Voltado à população rural, o evento reúne uma série de serviços gratuitos, orientações técnicas e atividades educativas, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso a políticas públicas no campo.

Durante os três dias, os participantes terão acesso a atendimentos previdenciários do INSS, com foco em aposentadoria rural e benefícios sociais, além de regularização fundiária, assistência técnica e extensão rural e orientações sobre crédito rural, incluindo documentação como CAF, CCU e linhas de crédito específicas para o setor.

A programação também contará com oficinas, palestras, atividades culturais e educativas, além de um espaço gourmet dedicado à valorização da produção local. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com apoio de instituições parceiras.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!