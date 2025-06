Projeto obriga seguradoras a comunicarem formalmente recusa de proposta em MS

Luciana Nassa/ALEMS

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) apresentou nesta quinta-feira (26), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 160/2025. A proposta obriga seguradoras a comunicarem formalmente ao consumidor, ao seu representante legal ou ao corretor de seguros, a recusa de propostas para contratação de seguro no Estado.

De acordo com o texto, as seguradoras terão o prazo máximo de 25 dias para formalizar a recusa, contados a partir da data de protocolo da proposta. Caso seja necessária a solicitação de informações adicionais, o prazo passa a contar a partir do recebimento dos novos dados.