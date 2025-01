Projeto Padrinho inicia em Inocência com adesão imediata

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), implantou na noite de quarta-feira, dia 22 de janeiro, o Projeto Padrinho na comarca de Inocência.

A cerimônia oficial aconteceu no Espaço Conviver e contou com a participação de cerca de 90 pessoas, entre operadores do Direito, autoridades públicas, empresários e profissionais da cidade. As crianças e adolescentes acolhidos fizeram apresentações culturais durante o evento.

Pensando nos desafios atuais e do futuro para o município que receberá a vinda de empresa de grande porte, a juíza Monique Rafaele Antunes Krieger e a CIJ preocuparam-se em levar o Projeto Padrinho a fim de beneficiar as crianças e os adolescentes da comarca, trazendo solidariedade e cidadania.

A magistrada explicou que ao se titularizar na comarca, em meados de 2024, verificou a situação dos acolhimentos, onde estavam cerca de 13 crianças e adolescentes. Após realizar reuniões e audiências concentradas com a rede de proteção e com os atores públicos, o número de acolhimento diminuiu para oito.

Pensando nisto a juíza viabilizou a implantação do Projeto Padrinho na comarca de Inocência, como forma de trazer convivência familiar e comunitária. “São meninas e meninos que, por diferentes razões, não podem estar com suas famílias biológicas. Estas crianças carregam, tão cedo, histórias marcadas que ensejaram desafios e superações. Mas, acima de tudo, elas carregam sonhos, esperança e o desejo de construírem um futuro cheio de oportunidades”, disse na solenidade.

Antes de começar a palestra do evento, as crianças da Casa de Acolhimento realizaram apresentações culturais. Elas cantaram a música Maior Pintor do Mundo. Uma das adolescentes ainda declamou os poemas: Dez leis para ser feliz de Augusto Cury, O encontro marcado, de Fernando Sabino, e outros que foram escritos por uma adolescente acolhida na Unidade de Acolhimento de Inocência.

O encontro também contou com a prece do representante da Igreja Católica, Dr. Paulo Henrique Menezes Medeiros, e o louvor do Pr. Édipo de Souza Cardoso para representar as Igrejas Evangélicas.

A palestra sobre o projeto foi apresentada pela psicóloga, Renata Queiroz Giancursi, servidora da CIJ, que explanou sobre a importância da manutenção de vínculos afetivos que podem ser restabelecidos por meio do apadrinhamento. Ela também abordou outras formas de apadrinhamento que podem ajudar crianças e adolescentes durante a permanência no acolhimento, preparando-os para a reintegração familiar ou a ida para uma nova família.

Em sua fala, Renata Giancursi relatou casos de sucesso de apadrinhamentos que perduram muitos anos após a reintegração familiar e a adoção, destacando a importância dos padrinhos no processo de restabelecimento biopsicossocial das crianças e adolescentes.

Em Inocência, a magistrada Monique Krieger contará com uma equipe técnica que dará suporte para a efetivação do Projeto Padrinho. Entres eles, a servidora Nayclê Batista Barbosa, o psicólogo Luiz Fernando de Lima Alves, a assistente social Cássia Tosta Vieira Almeida, a estagiária da comarca, Thayene Fátima dos Santos Silva Souza, e como voluntária, Deyse Tatiane Silva Santos.

Apadrinhamento

Após a palestra de apresentação do Projeto Padrinho houve o cadastro de dois padrinhos e madrinhas afetivos e um de padrinho material. Além deles, muitas pessoas buscaram informações sobre como proceder e houve convites de empresários e de escolas para sensibilização em suas instituições, para que colaboradores também possam ser padrinhos e madrinhas.

Representantes

O evento que marcou a implantação do Projeto Padrinho em Inocência contou também com a presença do prefeito de Inocência e o vice-prefeito, Antonio Angelo Garcia dos Santos e Henrique Cézar Lira Alves, respectivamente; do presidente da Câmara Municipal, Valmes José de Carvalho; do delegado de Polícia Civil, Rodrigo Evaristo da Silva; da advogada, Paula Carósio Font, representante da OAB local; do comandante da PM, Tenente Fábio Dias; da Secretária de Assistência Social, Helem Bruna da Costa; da Diretora da Casa de Acolhimento, Kaine Amanda da Silva Bueno; entre outras autoridades locais, empresários e cidadãos