Projeto Patrulha Mirim promove 1ª Feira das Profissões

Encontro nesta manhã / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 31, o Projeto Patrulha Mirim organizou a 1ª Feira das Profissões no CPA3, sob a coordenação da professora Marcia Tozanni e com o apoio da equipe da Polícia Militar.

O evento teve como objetivo auxiliar os Patrulheiros na escolha de suas futuras carreiras. Diversos voluntários participaram, oferecendo palestras sobre diferentes profissões, áreas de atuação no mercado de trabalho e a importância da qualificação profissional para se destacar em processos seletivos.

A secretária de Assistência Social, Rose Bossay, ressaltou a relevância do evento para que os jovens explorem diversas possibilidades e oportunidades educacionais, promovendo uma escolha de carreira bem fundamentada. “Queremos expandir o conhecimento das crianças sobre suas opções futuras, proporcionando informações que as ajudem a identificar cursos, realizar seus sonhos e construir um futuro promissor. A feira também é uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre carreiras e fomentar a integração com a sociedade atual,” explicou.

Entre os palestrantes, a fisioterapeuta Gabriela Dorte, da Equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), abordou a importância da fisioterapia, discutiu técnicas como a ventosaterapia e falou sobre reabilitação. Ela destacou que o fisioterapeuta é um profissional crucial para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados ao movimento e às funções do corpo.

Na área da comunicação, estiveram presentes o radialista Tiago Leonel, com 10 anos de experiência, e a jornalista Priscila Barbiéri, atuando há 9 anos. Ambos enfatizaram a relevância da comunicação na sociedade, abordando temas como fotojornalismo e radiojornalismo. Durante sua fala, Priscila também apresentou o trabalho da Agência de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana.