Projeto Patrulha Mirim realiza formatura da 6ª turma de alunos

Equipe formada a noite de quinta-feira / Divulgação

Na noite de quinta-feira, 21 de novembro, a cidade celebrizou a formatura da 6ª turma de Patrulheiros Mirins, com a entrega de certificados a 48 alunos. A cerimônia, realizada no clube ARPA, teve como tema “Carlos Magno da Silva”, em homenagem ao comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar.

O evento marcou o encerramento das atividades do ano de 2024 do projeto Patrulha Mirim e contou com a promoção dos formandos à patente de cabos da Patrulha. Em seu discurso, o prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância do trabalho realizado por servidores, professores e monitores, agradecendo a dedicação de todos ao projeto.

“Estou muito feliz de vivenciar esse momento. Tenho muito orgulho desse projeto, do trabalho feito na nossa cidade! Aqui, nós temos futuros comandantes, engenheiros, advogados, policiais, que estão aprendendo dentro do comando militar, moderno, próspero e com muito carinho. Parabéns pela formatura, sucesso!”, afirmou o prefeito.

Segundo a prefeitura, o evento reuniu as famílias e amigos dos alunos. Durante o evento, foram reforçados valores como cidadania, disciplina e responsabilidade, pilares do projeto. As decorações vibrantes, apresentações e homenagens completaram a atmosfera de celebração.

Além do prefeito, a cerimônia contou com a presença da secretária de Assistência Social, Rose Bossay, o prefeito eleito Mauro Luiz Batista, o Comandante da PMA, 2º Ten. Fabrini, a representante da secretária de Administração, Josilene Rodrigues, e a coordenadora do projeto, Márcia Tozzani.

O projeto Patrulha Mirim tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das crianças, promovendo vínculos familiares e comunitários, além de prepará-las para desafios futuros. A primeira-dama e madrinha do projeto, Maria Eliza Ribeiro, também se dirigiu aos formandos com uma mensagem de incentivo: “Acreditem em vocês, acreditem nos seus sonhos e corram atrás deles. Esta formatura simboliza não só o encerramento de uma etapa, mas o início de muitas oportunidades”.