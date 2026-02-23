Acessibilidade

23 de Fevereiro de 2026 • 23:41

Buscar

Últimas notícias
X
Oficina

Projeto prevê produção de fraldas geriátricas no sistema prisional

Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 16:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Todo o material tem finalidade exclusivamente experimental e será submetido a testes de uso por um grupo de controle / Divulgação/Governo de MS

Fraldas geriátricas descartáveis estão sendo confeccionadas com mão de obra prisional em Mato Grosso do Sul e integram o Projeto Desdobrar – Cuidado e Dignidade. Inicialmente, uma oficina foi instalada no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande) e as primeiras fraldas testes foram entregues ao Sirpha Lar do Idoso e ao Hospital São Julião, instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Nesta etapa, dez reeducandos atuam na oficina e receberam capacitação técnica da equipe do Sirpha. Foram confeccionadas 1.760 fraldas geriátricas, distribuídas em 220 pacotes, com oito unidades cada. Todo o material tem finalidade exclusivamente experimental e será submetido a testes de uso por um grupo de controle, incluindo idosos atendidos no próprio IPCG e usuários das instituições beneficiadas.

Durante a entrega, o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, destacou que a instituição conta atualmente com mais de 7 mil internos em atividades laborais e mais de 4 mil em cursos educacionais, da alfabetização à pós-graduação, ressaltando que o trabalho e a capacitação são fundamentais para reduzir a ociosidade e preparar os custodiados para o retorno à sociedade.

dealizado pelo juiz titular da 4ª Vara Criminal, José Henrique Kaster Franco, com tratativas iniciadas em meados de 2025, o Projeto Desdobrar propõe a implantação de uma oficina de fraldas geriátricas com mão de obra do regime fechado, promovendo ressocialização, qualificação profissional e possibilidade futura de remuneração, além de atender demandas sociais.

A iniciativa reúne esforços da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e do Sirpha Lar do Idoso, com acompanhamento do município de Campo Grande, cujos procuradores avaliam a viabilidade de aquisição de insumos e remuneração dos internos.

O juiz José Henrique Kaster Franco ressaltou a evolução do trabalho prisional ao longo dos anos, lembrando que hoje o sistema reúne cerca de 250 empresas parceiras, ampliando as oportunidades de trabalho. Segundo ele, projetos construídos de forma coletiva demonstram que ações simples, bem executadas e guiadas pela confiança no ser humano geram impactos sociais significativos.

O presidente do Sirpha, Ivan Nery de Queiroz, destacou a alta demanda diária por fraldas geriátricas no atendimento aos idosos acolhidos. Segundo ele, cada idoso pode utilizar até quatro fraldas por dia, o que, considerando os 83 idosos atualmente atendidos, resulta em uma média de 240 fraldas diárias distribuídas aos cuidadores.

“Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto, especialmente quanto à absorção e à prevenção de vazamentos, fator essencial para evitar a troca excessiva de enxovais e o aumento da demanda da lavanderia”, afirmou. O presidente ressaltou ainda que a instituição atende pessoas a partir dos 60 anos, incluindo idosos de idade bastante avançada, o que reforça a importância de produtos de qualidade para garantir conforto, dignidade e melhor cuidado aos acolhidos.

Após o período de avaliação, será elaborado um relatório técnico, com base em questionários aplicados a usuários, pacientes e equipes, permitindo ajustes no produto antes de qualquer ampliação da produção. O objetivo é assegurar que o avanço do projeto ocorra sempre com foco na qualidade, segurança e conforto.

A diretora de Assistência Penitenciária, Maria de Lourdes Delgado Alves, enfatizou que o projeto beneficia tanto os internos quanto a sociedade, ao garantir dignidade, trabalho e apoio a pessoas que, muitas vezes, não têm condições de adquirir itens essenciais. “A iniciativa materializa os princípios da Lei de Execução Penal e demonstra a força da cooperação entre instituições”, disse.

Já a superintendente de Gestão do Hospital São Julião, Jéssica Mendes, destacou que a parceria com a Agepen já impacta positivamente a rotina hospitalar, ao viabilizar a produção de enxovais e roupas hospitalares. Sobre as fraldas, ressaltou que o insumo representa um dos maiores custos da assistência hospitalar no SUS e que a iniciativa pode contribuir para qualificar o atendimento e otimizar recursos.

A entrega das fraldas teste marca um avanço significativo do Projeto Desdobrar, consolidando um modelo de cooperação interinstitucional que prioriza a qualidade, a dignidade humana e a construção coletiva de soluções com impacto social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Guarnição do 3º GBM contém cão solto em via pública em Ladário

Educação

Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição

Atenção

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados

Prouni divulga aprovados em primeira chamada

IFMS divulga lista de aprovados para o curso Técnico em Logística EaD

IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre carro e motocicleta deixa três feridos em Corumbá

Com o impacto, três pessoas que estavam na moto caíram ao chão: o condutor, a passageira e uma criança de apenas dois anos.

Perigo

Veículo é destruído por incêndio em Ladário

Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo