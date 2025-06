Projeto prevê remoção gratuita de postes mal posicionados em MS

Luciana Nassar/ALEMS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 159/2025, de autoria do deputado João Henrique (PL), que assegura aos consumidores de energia elétrica o direito à remoção e reinstalação gratuita de postes instalados de forma inadequada, tanto na zona urbana quanto na zona rural do Estado.

A proposta busca garantir a acessibilidade e o bem-estar da população, exigindo que o serviço seja prestado sem custo ao usuário e em prazos definidos: até dez dias úteis nas áreas urbanas e 15 dias nas zonas rurais, contados a partir da emissão de laudo técnico que comprove a irregularidade.